Bergomi: "Il Milan non è una squadra abituata a stare nella metà campo avversaria"

Analizzando alcuni dati del Milan durante la consueta puntata domenicale con Sky Sport - Il Club, l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato della formazione rossonera cercando di analizzare in qualche punto il perché della continua difficoltà della formazione di Allegri contro squadre alla portata come poteva essere il Sassuolo:

"Per me il problema è il modo in cui è strutturata la squadra. Ha attaccanti molto veloci che non riempiono l'area. Non è una squadra abituata a stare nella metà campo avversaria. Poi, non so, mi vengono in mente queste cose qua, come è strutturata la squadra".