Bergomi: "Il Milan può difendere più basso e giocare di rimessa. Per ora si prende troppi rischi"

Nel corso dell’After Party Europa League su Sky Sport 24, Beppe Bergomi ha analizzato il momento del Milan, con un focus su quanto accaduto contro lo Slovan Bratislava: “Sul gol del pareggio, Calabria deve scappare via e non deve cercare il contrasto. L’errore è all’inizio dell’azione, nella scelta. Perché se non arrivi in anticipo, l’avversario non lo prendi più. C’è da dire che Reijnders poteva rimanere più stretto. Voglio però guardare un lato positivo, che è la giocata di Abraham sul gol di Pulisic".

L'analisi di Bergomi, poi, si è spostata su cosa debba migliorare il Milan per trovare la soluzione ai tanti sbandamenti avuti in difesa che hanno portato a subire 21 gol nelle 17 gare ufficiali fin qui disputate: "Al Milan manca continuità e organizzazione per fare una fase difensiva diversa. C’è un rischio eccessivo in difesa e va limitato. I centrocampisti possono lavorare in maniera diversa e avendo tanti giocatori veloci, può difendere anche più basso”.

MILAN-EMPOLI, DOVE VEDERLA IN TV

Milan-Empoli si giocherà oggi alle ore 18.00 a San Siro e sarà trasmessa in diretta su Dazn tramite la propria app e sul canale 214 di Sky, ovvero Zona Dazn 1. Come sempre, invece, potrete seguire il live testuale della partita qui su MilanNews.it con tutto il pre e post partita con le dichiarazioni dei protagonisti.