Bergomi: "Inter e Milan hanno troppi punti in meno rispetto a un anno fa"

Giuseppe Bergomi, ex difensore, intervistato da Repubblica, ha commentato così la Serie A che si sta per concludere: "Il Mondiale ha spezzato la stagione. Il Napoli ha vinto con merito assoluto, però di questo campionato non ricordo sfide memorabili. Inter e Milan hanno troppi punti in meno rispetto a un anno fa, e la Juve ha vissuto quello che ha vissuto: Allegri è stato bravissimo a tenere insieme la baracca dopo quel meno 15, altri sarebbero precipitati. Anche se, va ricordato, i bianconeri erano già tagliati fuori a gennaio dopo la batosta di Napoli e prima della penalizzazione".