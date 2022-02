Bergomi: "Milan? Contro le squadre fisiche fa fatica. I rossoneri non stanno bene fisicamente"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport, Beppe Berhgomi ha parlato così della difficoltà dei rossoneri contro le squadre fisiche: “Il Milan contro le squadre fisiche fa molta fatica, anche all'andata con l'Udinese, e per fare il gioco del Milan devi stare bene fisicamente. Il Milan pressa sempre alto e ora non ce la fanno più, non stanno bene fisicamente”.