Bergomi: "Milan superiore alla Sampdoria, ha controllato la partita e non ha rischiato nulla"

Beppe Bergomi è intervenuto a Sky Calcio Club, commentando la prestazione offerta dal Milan contro la Sampdoria: “Il Milan è stato superiore contro una Sampdoria che si è adattata. Dopo il vantaggio però si è accontentato e Pioli non era contento dell’atteggiamento. Nel secondo tempo ha fatto poco, non era pericoloso e non accelerava più ma non ha mai rischiato nulla ed era in controllo della partita. C’è tanto entusiasmo, la vittoria nel derby ha dato tanta carica e da lì è scattato qualcosa, sono quelli i minuti che hanno fatto la differenza”.