Bergomi: “San Siro troppo indietro rispetto agli altri stadi. Dobbiamo guardare avanti”

vedi letture

Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra e opinionista televisivo, si è espresso nell'ultima puntata del podcast Scontro Diretto in merito all'abbattimento di San Siro e la costruzione del nuovo stadio, definendosi dispiaciuto ma anche proiettato in avanti per il bene delle due squadre. Queste le sue parole:

"Giro gli stadi di tutto il mondo e proprio banalmente andare in bagno a San Siro è difficile, gli stadi ormai sono quasi tutti uguali, quasi tutti con questi anelli che girano intorno dove tu entri per vedere la partita ma scendi e puoi andare in bagno, puoi andare a comprarti un panino, puoi sederti al ristorante, puoi comprare gadget, puoi fare qualsiasi cosa. E San Siro questa cosa non ce l'ha. Io la mattina vado a camminare, abito anche io a San Siro, e l'altro giorno passando e girando, dentro di me pensavo non tanto alle partite che ho fatto ma quando da piccolino andavo a San Siro, da quando entravo, da quando compravo i biglietti dai bagarini, da quando c'erano i parterre e quelli che ti accompagnavano uscivano 10 minuti prima e poi io invece stavo li e poi correvo, mi vengono in mente queste cose qua quindi certo che mi dispiace però devo guardare avanti e quindi è giusto così. Penso che io arrivo a dirti che le due squadre dovrebbero avere un loro stadio.