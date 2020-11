Bergomi: "Sono partito presto a parlar bene del Milan, ne capivo le potenzialità"

Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento magico dei rossoneri: "L'asticella del Milan è alta, sono partito presto a parlarne bene, ne capivo le potenzialità. Il Milan ha giocatori che hanno cambio di passo ed esperienza, Kjaer che è stata la meraviglia, ha dato solidità al reparto e fatto crescere Romagnoli. Poi c'è Ibra che non si discute. Non so se riuscirà a vincere ma sarà protagonista".