Bergomi sugli interventi delle ASL: "Manca uniformità"

"Non ho mai vissuto una situazione del genere". Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha espresso un parere sull'impennata di contagi in Serie A che provocherà l'annullamento di almeno quattro partite in questo turno di campionato: "L'unica cosa che mi viene da dire è che manca uniformità: una regia dall'alto per gestire meglio le situazioni andava forse organizzata prima".