Bergomi sul Milan: "Per me vederli così in alto è normale, lo scorso anno sono arrivati secondi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, opinionista Sky Sport, è stato intervistato durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Due parole sul Milan.

"Dietro ora hanno grande velocità, a centrocampo forza fisica e idee: vedo una squadra compatta e unita, l'unica a non aver cambiato allenatore tra le grandi. Per me vederli così in alto è normale, lo scorso anno il Milan è arrivato secondo".