Bergomi sul turnover: "Pioli si fida dei giocatori ma ci sono valori diversi: alcuni giocatori non hanno lo stesso rendimento"

Il Milan è pronto a sfidare il Rennes. Tra pochi minuti, alle 18.45, al Roazhon Park in Bretagna, il calcio di inizio della gara di ritorno dei playoff di Europa League che mette in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea. Negli studi di Sky Sport 24, prima della sfida, si è parlato tanto del turnover fatto da Pioli a Monza e tutti gli opinionisti in campo hanno detto la loro. Qui le dichiarazioni di Beppe Bergomi.

Le parole di Bergomi sul tema del turnover: "Pioli si fida molto dei suoi giocatori: pensava di poter vincere a Monza anche cambiandone cinque. Oggi hai un po’ più tempo di recupero quindi magari vuole chiuderla subito e poi fa dei cambi. Poi ci sono dei valori diversi: determinati giocatori, soprattutto nella fascia d’attacco, non hanno lo stesso rendimento di altri"