Bergomi sull'Italia: "Vale in tutti i reparti, questi ragazzi non sono scarsi"

Beppe Bergomi ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Italia-Irlanda del Nord: "Questi ragazzi si sentono dire tutti i giorni che un tempo c’erano i Totti e i Del Piero al posto loro, ma devono sapere che non sono scarsi: l’Italia vale in tutti i reparti, anche se Gattuso dovrà scegliere un sistema collaudato e affidarsi solo a questo. Siamo meglio di come pensiamo di essere e di come ci descrivono all’estero: ripartiamo da questo".

Gravina: "L'Italia non é scarsa come si vuol far credere"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Il mio ottimismo deriva dall'entusiasmo che vedo all'interno di questa squadra. Devo necessariamente essere ottimista nel credere in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da qualche parte si vuole fare emergere". Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla così della Nazionale di calcio durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy.

"Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo" ha aggiunto Gravina. (ANSA).