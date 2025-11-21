Plastino: "Allegri si è ricordato di essere un figlio di Galeone"

Il giornalista Michele Plastino, ospite negli studi di Sportitalia, parla così di Max Allegri in vista del derby di domenica. Queste le sue parole:

“Derby tra due grandi, non soltanto come squadre ma anche come allenatori. Chivu, che conosco personalmente, lo stimo molto ed è un allenatore che entra nella testa dei giocatori prima che sulle gambe o sulla tattica. Per cui certamente la preparerà bene. Allegri si è ricordato di essere un figlio di Galeone, che purtroppo non c’è più. Non c’è più il famoso corto muso di Allegri, tant’è che ogni volta lo invitavo a ricordare Galeone, che è stato un allenatore che ha dato una svolta in Italia. È stato poco pubblicizzato quando è stato rivoluzionario, ma è stato uno dei primissimi che ha creato un certo tipo di calcio propositivo. Ho sempre invitato Allegri ad imitare Galeone. Quest’anno lo sta facendo”.