Bergomi: "Tatarusanu gioca meglio quando è sotto pressione"

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex difensore dell'Inter ed attuale commentatore televisivo, Beppe Bergomi, ha commentato così l'errore di Tatarusanu nel match contro la Fiorentina: "Per me, Ciprian fa molto bene quando è sotto pressione, quando i tifosi non si fidano di lui. Vedi al derby che gioca bene e para il rigore a Lautaro Martinez. Quando si sente tranquillo, invece, fa questo tipo di errori".