Bernardeschi: "De Rossi dovrà fare in modo che non si spacchi la partita mentre Pioli dovrà puntare molto su quello"

Fra i tanti che tramite la Gazzetta dello Sport hanno commentato il prossimo euroderby italiano fra Milan e Roma in Europa League, con particolare attenzione alla sfida nella sfida fra Rafael Leao e Paulo Dybala, c'è anche l'ex Juventus Federico Bernardeschi. Queste le parole del fantasista oggi al Toronto FC:

"Come genio prenderei Dybala, come spacca partite meglio Leao. Ho giocato con Paulo alla Juventus e conosco bene la magia che ha nel suo bagaglio. Può anche stare fuori dal gioco per tutta la partita ma poi all'ultimo minuto sa tirarti fuori dal cilindro l'invenzione o il colpo di genio che te la risolve. In più ha un background veramente importante alle spalle e averlo dalla propria parte in partite di questo spessore dà tanta fiducia alla squadra, perché chi sta in campo insieme a lui sa che può sempre fare la differenza. Leao invece è un giocatore che strappa come pochi, come lui forse ce ne sono altri due o tre in Europa, non di più. Dal punto di vista fisico ti può dare qualcosa di importante, quasi imbarazzante. Molto dipenderà da come si svilupperà la partita: se sarà spaccata allora il milanista potrà venire fuori in maniera prepotente", ha spiegato Bernardeschi.

Chiosa finale sul match in generale e sulle sue aspettative in vista del fischio d'inizio: "Mi aspetto una grandissima partita e se fossi nei due allenatori mi preoccuperei soprattutto di limitarli: De Rossi dovrà fare in modo che non si spacchi la partita mentre Pioli dovrà puntare molto su quello".