Bernardeschi rivela di non aver (ancora) ricevuto chiamate dal ct Gattuso

vedi letture

Federico Bernardeschi, nuovo numero 10 del Bologna, si è così espresso durante la conferenza stampa di presentazione sulla voglia di tornare in Nazionale: "Ringrazio la società, i direttori, i dirigenti ed il mio procuratore che mi hanno dato l'opportunità di riportarmi in Italia in una realtà che sta diventando sempre più importante e che ormai si è affermata. Mi era stato detto che questo era un gruppo molto coeso, ma fino a quando non ci sono entrato dentro potevo basarmi solo sulle voci. Invece questo è un gruppo sano, fatto di giovani e di uomini con valori seri. Sono molto orgoglioso di farne parte. Mi hanno accolto veramente alla grande. Sono venuto per incrementare ancora di più questi valori. Abbiamo tre competizioni davanti a noi e serviva implementare la rosa perché è un bene per l'allenatore".

Quanto pensa alla Nazionale?

"Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale. Voglio fare di tutto per esserci".

Ha ricevuto una chiamata da Gattuso?

"No, non ho ricevuto chiamate, ma forse perché sono stato via 5 anni. Ci può stare".