Bernardeschi su Leao: "Ce ne sono altri due o tre come lui in Europa, non di più"

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, in vista della sfida di Europa League tra Milan e Roma di cui si giocherà l'andata giovedì a San Siro, ha voluto mettere a confronto i due numeri 10 della sfida: Rafael Leao e Paulo Dybala. Il titolo della rosea recita: "10x10". E nel sottotitolo viene spiegato il 'giochino' della rosea: "Abbiamo chiesto a 10 grandi numeri 10 (di numero o di fatto) di scegliere tra i fantasisti di Milan e Roma. Chi ha vinto? Dybala in volata". Dunque sono stati interrogati dei grandi del passato che hanno espresso la propria preferenza: o Rafael Leao o Paulo Dybala. Di seguito il parere di Federico Bernardeschi, attuale attaccante del Toronto FC.

Le parole di Bernardeschi su Leao e Dybala: "Come genio prenderei Dybala, come spacca le partite Leao. Il portoghese è un giocatore che strappa come pochi, come lui forse ce ne sono altri due o tre in Europa, non di più. Dal punto di vista fisico ti può dare qualcosa di importante, quasi imbarazzante. Molto dipenderà da come si svilupperà la partita: se sarà spaccata allora il milanista potrà venire fuori in maniera prepotente. Se invece sarà un match più di gioco, di impostazione e di qualità, nel breve e nello stretto, allora Dybala potrà essere molto avvantaggiato. Visto lo stato di forma attuale di Leao sarà sicuramente una bella sfida che sono mlto curioso di vedere".