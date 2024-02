Berrettini: "Ho parlato tanto con Paolo Maldini, mi ha dato grande fiducia"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Matteo Berrettini, noto tennista italiano, ha parlato così del suo momento: "Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a giocare a tennis, competere, quello che amo più fare e questo mi ha fatto soffrire parecchio, rispetto al passato ho sofferto di più questa cosa qui, mi impegnavo sempre di più e poi non riuscivo a sentire la competizione, c’è stata questa difficoltà ma credo di averla superata, mi sento bene mentalmente e fisicamente, ho tanta voglia di tornare a competere e sentirmi ancora un giocatore" riporta corrieredellosport.it.

Berrettini ha poi raccontato: "Per fortuna sono circondato da un sacco di sportivi forti che mi vogliono bene e che sono stati infortunati, e mi hanno aiutato, uno di questi è Paolo Maldini, con lui ho parlato tanto, mi ha dato tanta fiducia parlare con lui, mi ha fatto capire che c’è ancora tanto da dare, che la carriera è ancora molto lunga, le sensazioni che provo sono ancora belle".