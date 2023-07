Bertolini: "Soddisfatta del primo tempo". Ma l'Italia Femminile perdeva già 3-0

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto nel primo tempo, ma sapevamo che la Svezia è una squadra forte, abbiamo avuto difficoltà sulle palle alte e nei calci d'angolo, dobbiamo non demoralizzarci quando andiamo sotto e stare più tranquille". La ct dell'Italdonne, Milena Bertolini, invita le azzurre a ripartire subito nonostante il ko 5-0 contro la Svezia ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. "La partita - aggiunge Bertolini - non vanifica il lavoro fatto e dobbiamo credere nelle nostre qualità. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto vedere". (ANSA).