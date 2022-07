Bertolini sul professionismo nel calcio femminile: "Gli effetti si vedranno tra qualche anno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini ha parlato anche del passaggio al professionismo della Serie A femminile: "La data chiave è il primo luglio: da lì in poi i contratti delle calciatrici andranno rifatti sul format del nuovo contratto collettivo di lavoro, una grande conquista. Ma come in tutte le cose ci vorrà tempo: gli effetti del professionismo si vedranno sulle giovani generazioni tra qualche anno, sulle 13-14enni che possono lavorare con qualità sempre maggiore e pensare al calcio come a un vero lavoro, consentendo alle famiglie di investire sui loro sogni".