Bertolucci: "Stiamo tranquilli, le cose stanno andando bene. La squadra verrà completata sicuramente"

Il debutto ufficiale in campionato del Milan si avvicina sempre di più. I rossoneri giocheranno sabato 17 agosto a San Siro alle ore 20.45 contro il Torino per aprire le danze del proprio campionato di Serie A. Intanto rimane aperto il calciomercato con il club rossonero attivo sia in entrata che in uscita. Per parlare di questi temi, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha ospitato sul proprio canale YouTube l'ex tennista, commentatore sportivo e grande tifoso del Milan Paolo Bertolucci.

Le parole di Paolo Bertolucci sulle prime amichevoli: “Mi piace che Fonseca stia lavorando bene. Vero che le amichevoli di agosto non contano niente e non dobbiamo esaltarci, però è meglio vincerle che perderle perché se avessimo perso allora ci sarebbero stati campanelli d’allarme. Stiamo tranquilli, le cose stanno andando bene e la squadra va completata e verrà completata sicuramente”