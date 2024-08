Bertolucci su Kalulu: "Probabilmente lui vorrebbe poter giocare parecchie partite"

Il debutto ufficiale in campionato del Milan si avvicina sempre di più. I rossoneri giocheranno sabato 17 agosto a San Siro alle ore 20.45 contro il Torino per aprire le danze del proprio campionato di Serie A. Intanto rimane aperto il calciomercato con il club rossonero attivo sia in entrata che in uscita. Per parlare di questi temi, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha ospitato sul proprio canale YouTube l'ex tennista, commentatore sportivo e grande tifoso del Milan Paolo Bertolucci.

Le parole di Paolo Bertolucci su Kalulu: “Bisogna fare dei conti ben precisi: quanto è costato e quanto si andrebbe a incassare. E poi sapere bene cosa ne pensa il giocatore. Abbiamo al momento cinque centrali, quindi probabilmente lui vorrebbe poter giocare parecchie partite e mi sembra che con cinque centrali la strada sarebbe abbastanza complicata”