Betis, Rodriguez fu accostato al Milan. Ne parla il presidente spagnolo

Guido Rodriguez, centrocampista argentino e campione del mondo in carica, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Betis Siviglia. Il sudamericano, che possiede anche il passaporto italiano, gioca in Spagna dal 2020 e andrà in scadenza la prossima estate. In passato il nome del centrocampista era stato indicato come possibile obiettivo rossonero per rinforzare il reparto mediano. Oggi Matteo Moretto ha riportato le parole del presidente del Betis sulla situazione contrattuale di Rodriguez.

Le dichiarazioni di Ángel Haro García, presidente del Betis Siviglia: "Guido è un giocatore che per noi è importante. In passato gli è stata fatta un'offerta di rinnovo contrattuale, ma questa offerta è scaduta. Se Guido vuole continuare a giocare per il Betis, dovremo sederci nuovamente a discutere".