Giovanni Bia, agente sportivo ed ex calciatore, ha parlato di Mandzukic, attaccante accostato anche al Milan, da oggi un nuovo calciatore dell'Al Duhail in Qatar: "Mi dispiace tantissimo perché ha sempre dato tanto da un punto di vista comportamentale e umano alla Juventus. Non meritava di essere trattato in questo maniera, anche perché è un giocatore ancora importante".