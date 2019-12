Giovanni Bia, agente ed ex calciatore, è intervenuto a Radio Sportiva e ha detto la sua su Haaland, attaccante del Salisburgo accostato anche al Milan: "Non mi sembra un giocatore così straordinario. Ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori perché ha segnato qualche gol in giovane età, ma non mi sembra un profilo capace di fare la differenza".