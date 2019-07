Bianchessi a MN: "Patrick, un abbraccio per la tua nuova avventura, purtroppo oggi il calcio è questo"

Mauro Bianchessi, ex del Settore Giovanile rossonero, si è rivolto a Patrick Cutrone ai microfoni di MilanNews.it: "Caro Patrick sei arrivato 12 anni fa mano nella mano con tuo papà al Vismara a provare per il Milan e lì ci siamo conosciuti e li è iniziata la tua anzi la nostra avventura. Hai detto no a tanti in questi anni perché hai sempre voluto solo il Milan. Sei cresciuto con la maglia rossonera addosso, le lacrime nei derby persi la gioia nei derby vinti molti dei quali con i tuoi innumerevoli gol, quella maglia l'hai onorata in tutte le categorie e l'hai fatta diventare la tua seconda pelle a suon di gol. Il calcio oggi purtroppo è questo ..... un abbraccio bomber per la tua nuova avventura. "