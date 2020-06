Bianchessi su Colombo: "Ha davanti a sé un futuro luminoso"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Mauro Bianchessi, oggi alla direzione del settore giovanile della Lazio ma per anni responsabile del vivaio rossonero nel Milan di Berlusconi e Galliani, ha parlato del giovane Lorenzo Colombo: "Ha davanti a sé un futuro luminoso, ha le possibilità per fare una carriera di alto livello. Ha il fiuto del centravanti e le caratteristiche della prima punta vera. Potrà essere importante per la Serie A, lo dico senza timore che si monti la testa perché è un ragazzo umile e che difficilmente si fa prendere dall’euforia".