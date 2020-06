Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ottavio Bianchi ha parlato della forma fisica dei giocatori: "Condizione atletica? Non c'è e non ci sarà. Alcuni giocatori hanno una struttura fisica particolare, dopo 90 giorni di stop non puoi ritrovare subito la forma. Temo ci saranno tanti infortuni muscolari, se resti fuori ora poi non recuperi più".