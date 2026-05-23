Bianchin: "Fonti vicine alla proprietà smentiscono categoricamente la possibilità di un ingresso di un investitore di minoranza nel Milan"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro della proprietà del Milan e le voci di possibili nuovi investitori: "Fonti vicine alla proprietà smentiscono categoricamente la possibilità di un ingresso di un investitore di minoranza nel club. RedBird, insomma, ritiene di essere destinato a controllare il Milan in prima persona, considerata anche la visione di lungo periodo che ha sempre avuto nella sua storia di investitore. Nei giorni scorsi, in particolare, si è parlato della possibile cessione di una quota di minoranza alla famiglia Ellison, impegnata nello sport (Oracle) e grande protagonista - come e più di Cardinale - dell'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount. Cardinale resterà al centro del Milan al 100%. Non per caso, nelle scorse settimane è stato più volte a Milano, ha parlato con la squadra, ha visto il Milan nella trasferta decisiva a Genova di domenica scorsa".

IL VALORE DEL MILAN

Secondo quanto riporta Milano Finanza, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, starebbe valutando la possibilità di cedere una quota di minoranza del club rossonero. Tra i principali potenziali acquirenti di questa quota ci sarebbe la famiglia David Ellison, fondatore di Skydance Media e amministratore delegato di Paramount Skydance Corporation, con cui il patron milanista intrattiene rapporti da lungo tempo. Per quanto riguarda la valutazione del Milan, questa si aggirerebbe intorno a 1,6 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire fino a 3-4 miliardi di euro una volta costruito il nuovo stadio.