Bianchin rivela: "Furlani e Tare hanno parlato di diversi allenatori per il Milan 2025-26. Tre, almeno"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'incontro di martedì a Roma tra Giorgio Furlani e Igli Tare: "È stato un primo appuntamento, e mezza città già si chiede se staranno assieme per anni. Magari due anni, con opzione su un terzo. Giorgio Furlani e Igli Tare si sono visti per la prima volta, hanno parlato per quattro ore e si sono scambiati opinioni sul Milan del futuro. Che cosa si sono detti? Per dare una risposta completa servirebbe una microspia, però qualcosa si può dire. Furlani e Tare hanno parlato di diversi allenatori per il Milan 2025-26. Tre, almeno: Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano e, in misura minore Cesc Fabregas".

LE ULTIME SU DS E ALLENATORE

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sta portando avanti in prima persona il casting per il nuovo direttore sportivo rossonero. E due giorni fa, il dirigente milanista è stato a Roma per incontrare Igli Tare che al momento è il candidato forte per essere nominato nuovo ds del Diavolo. Il faccia a faccia tra i due è stato positivo, ma non risolutivo perchè il club di via Aldo Rossi non vuole assolutamente sbagliare la scelta e per questo continua a riflettere prima di prendere una decisione definitiva.

Lo riferisce Tuttosport che spiega che Tare è in pole, ma non l'unico candidato in corsa perché il gradimento di Furlani verso altri profili come quello di Tony D’Amico dell’Atalanta non si è sopito del tutto. Va detto che, se il Milan dovesse decidere di andare su una figura che ha un contratto con un'altra società, i tempi si allungherebbero ulteriormente e questa non sarebbe certamente una cosa positiva. Con la stagione attuale ormai compromessa, il Diavolo deve iniziare il prima possibile a programmare la prossima annata sportiva. Intanto il tempo passa e la decisione, che dovrà arrivare entro la prima metà di maggio, non è ancora stata presa.