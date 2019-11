Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha espresso un parere su quello che servirebbe ora ai rossoneri: "Si cambia sempre troppo e ci sono troppe menti a monte che decidono. Questo eccesso di materia grigia non porta certezze. Pioli è chiamato a darne: non so da quanto non si vede il Milan giocare con la stessa formazione per tre partite di fila".