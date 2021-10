Biasin: "Castillejo e Pioli che si abbracciano sono il certificato di garanzia sull’operato del tecnico"

Non so più cosa scrivere di Milan, la storia è sempre quella. Anzi, questa volta è pure un filo più da Libro Cuore. Castillejo e Pioli che si abbracciano sono il certificato di garanzia sull’operato del tecnico. In genere quelli come lo spagnolo (invitato a trovare una sistemazione) tendono ad abbandonare la nave, quantomeno mentalmente; lui non lo ha fatto, si è fidato e ha fatto bene. In questo momento qualunque giocatore del Milan, anche l’ultimo della lista, è un punto di forza del gruppo. E questa cosa vale assai.