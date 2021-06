Biasin elogia Kjaer: "Ha dimostrato con i fatti qual è il senso più profondo dell’essere capitano”

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso il suo pensiero sul gesto di Kjaer nei confronti di Eriksen. Queste le sue parole: "Il 99% delle persone senzienti si sarebbe comportata come lui, ma la differenza è che lui lo ha fatto veramente, c’è riuscito. E in quei momenti dev’essere la cosa più complicata del mondo. Il Milan, con buona probabilità, consegnerà la fascia da capitano a quel ragazzo lì e non lo farà per una questione del tipo “sei stato bravo, ti facciamo un regalo”, semmai perché il biondo ha dimostrato con i fatti qual è il senso più profondo dell’”essere capitano”. Su un braccio migliore, francamente, quella fascia non può finire.