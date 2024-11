Biasin: "Fonseca uomo spaesato in una società poco interessata al malumore generale"

Fabrizio Biasin questa manttina nel suo Editoriale redatto per Tuttomercatoweb.com ha parlato della vittoria del Milan in Champions League di ieri sera in casa dello Slovan Bratislava. Un successo che mette i rossoneri in una posizione davvero invitante per quanto riguarda l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione: "Il Milan torna da Bratislava con tre punti ottimi per la classifica e per il morale (i primi 8 posti a questo punto sono un obiettivo concreto). E però ci sono dei però".

Spiega Biasin: "Il primo: la partita con la Juventus non è un problema di “punti”, o non solo. È un problema di “proposta”. Un tifoso del Milan non è abituato a quella roba lì, non la può accettare. Al limite preferisce perdere perché ha cercato di vincere e, quindi, non può sopportare cotanta bruttezza. Fonseca dice di essere d’accordo, ma il problema è che certe cose dovrebbe capirle lui per primo. La seconda: il primo gol incassato dallo Slovan Bratislava è agghiacciante, non accettabile neppure in Terza Categoria, un concentrato di decisioni sbagliate e superficialità che il 2-3 finale mitiga solo in parte. Fonseca è in cerca di continuità e certezze ma, al momento, sembra un uomo spaesato in una società che – almeno in apparenza – appare poco interessata al malumore generale".