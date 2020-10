Biasin: "Il Milan è interessato a Larsen del Groningen, gigante classe '00. Occhi anche su Simakan"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle strategie di mercato rossonere. Questo il suo intervento: "Due cose rapide sul Milan suggerite dall'amico Carlo Pellegatti. L'amico Carlo Pellegatti mi informa che il Diavolo è ancora assai interessato a Simakan dello Strasburgo, difensore saltato la scorsa settimana per mancanza di alternative del Club francese (non sapevano con chi sostituirlo). In attacco occhio al "cavallo di ritorno" Jorgen Larsen del Groningen, gigante di 193 centimetri, classe 2000, norvegese, già nelle giovanili rossonere un paio di stagioni fa. Potrebbe proseguire il processo di "scandinavizzazione" del Diavolo..."