Biasin: "Il Milan mi impressiona molto. Probabilmente hanno la miglior ‘idea di squadra’"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, nel suo editoriale pubblicato su TMW, ha parlato anche di Milan dicendo: “Sì, il Milan impressiona. Cioè, in mezzo a tante balle è vero che l’opinione pubblica negli ultimi mesi ha sottovalutato assai Pioli e compagni. Non sono bastati due anni ‘ad alta quota’ per convincere la critica delle reali intenzioni del Diavolo, lo ha fatto solamente ora dopo la vittoria del ‘Maradona’, ma sempre con il fare di chi pensa ‘mah, questi qui, boh, non vorranno mica vincere per davvero…’. Beh, ne hanno tutte le intenzioni, stanno dimostrando che forse non hanno i migliori interpreti, ma probabilmente la migliore ‘idea di squadra’. E con quella puoi andare lontano, ci puoi credere, e figuriamoci se non puoi farlo a dieci giornate dalla fine”.