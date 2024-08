Biasin: "Il Milan sta sistemando i pezzi del puzzle: Emerson Royal è sempre più vicino"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche di Milan facendo il punto sul calciomercato in entrata del club rossonero, sempre più vicino ad uno degli obiettivi più seguiti di quest'estate. Queste le sue dichiarazioni.

"- Molti pensano che l’Inter debba fare ancora 202042 operazioni ma non le farà. Dumfries è a un passo dal rinnovo, quello di Lautaro va solo annunciato, arriverà un giovanotto di belle speranze in difesa e buonanotte. Chiesa? Interessa solo e soltanto se dovesse mai andare a scadenza con la Juve.

- L’uscita di Motta dell’altro giorno – più o meno concordata con il club? – ha creato un certo trambusto: Giuntoli vuole e deve piazzare una decina di giocatori esclusi dal progetto. La chiarezza è cosa buona e giusta ma, certo, complica un certo tipo di trattative: se io voglio comprare da te, banalmente, ora temporeggio per abbassare il prezzo.

- Si diceva di Chiesa: difficile che si arrivi allo scontro frontale, alla fine conviene a tutti trovare una soluzione. La sensazione è che i bianconeri si accontenteranno della cifra per uscire “in pari” (circa 15 milioni) e che il giocatore sceglierà una destinazione dove poter riemergere.

- Il ko di Scamacca (che iella) ha dato il là a diversi effetti collaterali, due su tutti: i bergamaschi cercano alternative (occhio a Retegui, Pinamonti e Simeone) e difficilmente libereranno Koopmeiners anche di fronte a offerte importanti. A quel punto Giuntoli potrebbe girare parte del grano messo da parte per l’olandese alla Fiorentina per arrivare a Nico Gonzalez, ormai fuori dal progetto viola.

- Gudmundsson e la Fiorentina si sono stretti la mano, bel colpo. Il Genoa spera in qualche soldino in più ma alla fine accetterà l’offerta da 25-26 milioni tutto compreso. Qualcuno dice “ma non poteva prenderlo l’Inter?”. No, per diversi motivi: il primo è che l’Inter non ha 25-30 milioni da spendere, il 2° è che non ha spazio là davanti. Semmai la questione è un’altra: Inzaghi gradirebbe un attaccante con caratteristiche simili a quelle che poteva avere Sanchez (o, appunto, Gudmundsson). Arriverà quel tipo di giocatore, anche solo un giovanotto disposto a fare la quinta punta? Difficile. Detto questo l’Inter ha una rosa incompleta? Non scherziamo, suvvia.

- Il Milan sta sistemando i pezzi del puzzle: Emerson Royal è sempre più vicino, il Manchester United prova a rompere i maroni per Fofana ma il ragazzo ha dato la priorità ai rossoneri e, al momento, non intende aprire ad altre soluzioni. Se manterrà la parola, sarà il vero rinforzo di Fonseca a centrocampo.

- Il Napoli ha scelto di accelerare per Lukaku e questo lo sanno anche i muri. Conte però i muri li abbatte con le capocciate e desidera che l’accelerata sia sensibile. Il belga arriverà."