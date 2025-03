Biasin: "Il problema di Joao Felix è che viene utilizzato male"

Il giornalista e opinionista televisivo Fabrizio Biasin è intervenuto nel podcast Area Fritta di Chiamarsi Bomber, e ha commentato il momento globale di Joao Felix, salutato con grande entusiasmo nell'ultimo giorno di mercato invernale ma che non sta rendendo in campo come ci si sarebbe augurati al suo arrivo.

Le parole di Fabrizio Biasin su Joao Felix: "Che sia incostante lo dice la sua carriera. Che possa essere un giocatore utile nel momento in cui entra e dà il suo contributo, secondo me è anche corretto. Il problema è che viene utilizzato male".