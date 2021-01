Biasin: "Kessiè è impressionante, Calabria è cresciuto tanto. Per lo scudetto servono rinforzi"

Fare i complimenti al Milan è diventato quasi stucchevole. Chi ha gli occhi “sa”, chi sminuisce, semplicemente, teme il Diavolo. Ecco, i rossoneri più degli altri hanno bisogno di un paio di rinforzi, perché sarebbe sciocco non provare ad alimentare il sogno scudetto ma… senza esagerare (per Simakan in difesa ci siamo quasi, con Zaccagni si proverà a giugno, il vice-Ibra, invece, salvo sorprese si chiama Leao).

Anche in questo caso l’atteggiamento di Pioli è esemplare: prenderemo quel che si potrà prendere, ma va già bene così. E uno pensa: lo dice ma non ci crede. Poi guardi quello che succede in campo e ti rendi conto che ogni cosa ha una logica. Tutti (o quasi) rendono più di quello che valgono. Nessuno ha paura. In caso di difficoltà (vedi espulsione di Tonali) non c’è problema, ci si ricompatta e buonanotte. Il qui presente ha sempre pensato che l’unico vero obiettivo dei figliocci di Maldini fosse qualificarsi alla prossima Champions: il margine accumulato fin qui sul quinto posto non garantisce ancora nulla, ma dice già molto. E questo - badate bene - a prescindere da quel che accadrà domani con la Juve.

Menzioni speciali: Kessiè, più lo fai correre meno è stanco, una specie di Omino Duracell: impressionante. E poi Calabria, cresciuto a dismisura quanto a costanza. Il neo? I contratti di Donnarumma e Calhanoglu, due degli imprescindibili. I rinnovi arriveranno, anticipare sarebbe un buon modo per dare ulteriore benzina a tutto il gruppo.