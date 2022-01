Biasin: "L’errore di Serra è imperdonabile. Pioli un signore"

In questo esatto momento è terminata Milan-Spezia, è successo un disastro e ben lo sapete. L’errore dell’arbitro Serra è imperdonabile, al punto che l’Aia per una volta ha offerto le sue scuse. Dal canto suo lo Spezia ha messo insieme una gran bella prestazione e Thiago Motta, “fu” esonerato, è stato davvero bravo. Sulla questione gol annullato è ammirevole - va sottolineato mille volte - l’atteggiamento di Pioli che non sbraita contro il fischietto (altri al posto suo sarebbero impazziti) e dà delle responsabilità anche ai suoi (“abbiamo sbagliato troppe occasioni”). Davvero un signore.