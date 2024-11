Biasin: "La partita con la Juventus non è un problema di punti, o non solo. È un problema di proposta"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul Milan: "Il Milan torna da Bratislava con tre punti ottimi per la classifica e per il morale (i primi 8 posti a questo punto sono un obiettivo concreto). E però ci sono dei però. Il primo: la partita con la Juventus non è un problema di “punti”, o non solo. È un problema di “proposta”. Un tifoso del Milan non è abituato a quella roba lì, non la può accettare. Al limite preferisce perdere perché ha cercato di vincere e, quindi, non può sopportare cotanta bruttezza. Fonseca dice di essere d’accordo, ma il problema è che certe cose dovrebbe capirle lui per primo. La seconda: il primo gol incassato dallo Slovan Bratislava è agghiacciante, non accettabile neppure in Terza Categoria, un concentrato di decisioni sbagliate e superficialità che il 2-3 finale mitiga solo in parte. Fonseca è in cerca di continuità e certezze ma, al momento, sembra un uomo spaesato in una società che – almeno in apparenza – appare poco interessata al malumore generale.

Del Piero presidente Figc? L’idea è bella, affascinante, persino sensata. Forse troppo sensata per diventare realtà (siamo pur sempre in Italia). Pinturicchio non è solo l’ex bandiera della Juventus, ma un uomo di sport che piace a tutti, anche a mia zia. Chi meglio di Alex per dare lustro a un’istituzione spesso percepita come ingessata, se non addirittura ai limiti dell’imbalsamazione? È vero, gestire il Palazzo non è come calciare una punizione all’incrocio, ma Del Piero ha tutto per salire in carrozza: l’equilibrio, l’intelligenza e, soprattutto, la conoscenza del calcio. Avrebbe tutto molto senso, per questo non accadrà".