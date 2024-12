Biasin: "Le dichiarazioni di Cardinale sono la riprova che gli americani sanno certamente cosa significhi fare business, ma non sanno cosa significhi fare calcio"

vedi letture

Dall'editoriale di Fabrizio Biasin per TuttoMercatoWeb:

"6. Le dichiarazioni di Cardinale sono la riprova che gli americani sanno certamente cosa significhi fare business, ma non sanno cosa significhi fare calcio.

7. I club non possono più prescindere dai bilanci sani. I bilanci sani sono la cosa più importante, a patto che non si trasformino in una scusa per non puntare alla vittoria. “In fondo, primo o quarto, basta andare in Champions”. Ottimo ragionamento da sottoporre al cassiere, ma mai ai tifosi. Ché quelli, giustamente, si incazzano.

8. Le parole di Cardinale hanno avuto un unico pregio: sono riuscite a mettere d’accordo tutti, tifosi del Milan e non. Nel senso che non sono piaciute a nessuno. Mica male".