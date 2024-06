Biasin: "Lukaku? Penso sia più necessità sua e del suo entourage. Piano A del Milan è Zirkzee"

Nella serata di ieri sono tornate forti le voci di un interessamento del Milan per Romelu Lukaku, l'utlimo anno in prestito alla Roma e ora in uscita dal Chelsea. Il giornalista Fabrizio Biasin, durante il suo intervento a "Tutti Convocati" su Radio 24, commenta così la situazione. Queste le sue dichiarazioni:

"Voci Lukaku-Milan? Penso sia più una necessità di Lukaku e del suo entourage di trovare una soluzione, più che un interesse del Milan il cui piano A sappiamo essere Zirkzee".