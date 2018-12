Biasin: "Milan: Donnarumma, Abate... e un dato di fatto su Ibra"

- Siccome rompiamo spesso e volentieri le balle a Donnarumma, è giusto che rendergli merito: le due parate durante Milan-Torino sono qualcosa di grande.

- Gattuso è un allenatore fatto e finito. Altrimenti non sarebbe quarto in classifica. Altrimenti non avrebbe improvvisato Abate centrale. Altrimenti non avrebbe trasformato i fischi di Bakayoko in applausi. Il mercato? “C’è Leonardo”. Così si crea un gruppo solido.

- Abate da centrale difensivo sta giocando divinamente. Dopo 15 anni di carriera ci voleva Gattuso per renderlo un giocatore completo: bastava impedirgli di crossare.

- Dite che Ibra ha approfittato delle voci sul Milan per battere cassa con i Galaxy? No dai, non è davvero nello stile di Mini Raiola. Non ci crediamo.