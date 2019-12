Biasin: "Milan, due (inattesi) valori aggiunti"

Applausi a Pioli, tecnico da sempre considerato poco più di un onesto mestierante e, invece, capace di mettere ordine laddove regnava il disordine. Come ci è riuscito? Con poche idee semplici, rimettendo i giocatori a loro posto e cercando di ridare un minimo di autostima a un gruppo parecchio depresso. Questo vuol dire che il Diavolo finirà in Champions? È molto difficile, di sicuro l'ultimo arrivato ha ridato un senso alla stagione.

Pioli, ma anche Bonaventura. Da infortuni come quelli capitati al centrocampista rossonero raramente si torna competitivi. Lui ci è riuscito alla grande. Complimenti vivissimi.

“Ibra ha fatto la sua scelta”, dice Sabatini. "Lo svedese è vicinissimo al ritorno in Italia", raccontano le cronache. Tutti gli indizi ci portano a credere che per lo svedese sia in corso un duello Milan-Napoli, noi prendiamo tempo: Zlatan ci ha fregato troppe volte. E se la scelta fosse un'altra? Occhio...