Biasin: "Milan, Giampaolo è giusto se..."

Quinta domanda: "Il Milan di Giampaolo rischia di essere una squadra senza ambizioni?".

Ma che domanda é, ovvio che il Milan avrà le sue ambizioni, altrettanto ovviamente partirà sapendo di avere minor potenziale rispetto ad almeno tre avversarie. In questi casi puoi fare solo due cose: lagnarti o trovare strade alternative. Ecco, Giampaolo di suo (lo diciamo conoscendo l'opinione dei suoi stessi colleghi) pare essere una strada alternativa di buon livello.

Il resto lo dovrà fare il nuovo ds (sbagliare è grave sempre, ancor di più quando non si può spendere quanto si vuole) oltre che la componente che in ogni ambito della vita conta più di tutte: il culo.