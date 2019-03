Biasin: "Milan, la strategia per restare in Paradiso"

A proposito di ulcere, continuano ad accumularne i detrattori di Rino Gattuso. Il Milan gioca male? Vero, nelle ultime due partite ha clamorosamente sofferto. Il risultato? Un buon pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Lazio e tre punti preziosissimi grazie a un autogol contro il Sassuolo del sempre pregevole De Zerbi. Ecco, l'altro 40enne terribile delle panchine italiane punta al gioco ma porta a casa meno di quel che merita – anche perché gli hanno tolto pure Boateng –, quello brutto e “raccomandato” ora si gode quattro punti di vantaggio sulla quinta in classifica. Come? Costruendo un Milan a sua immagine, attentissimo in difesa, dove cresce a ogni partita il rendimento di Romagnoli. Il bel gioco? Difficile chiederlo quando Suso e Calhanoglu non rendono come potrebbero. Meglio mettere l'elmetto in attesa di tempi migliori.