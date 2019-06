Biasin: "Milan: Maldini c'è, Giampaolo pure"

Maldini diventerà il direttore tecnico del Milan al posto di Leonardo. Arrivato un anno fa per fare la spalla al brasiliano, ora ne prende il posto proprio come fece Gattuso a suo tempo con Montella. Gli toccherà un compito non semplice: riportare il Milan a essere “il Milan” con lo sguardo dell'Uefa puntato addosso, senza troppi milioni da investire, ma solo con visione e capacità di creare un gruppo. Dire "sì" significa assumersi un rischio e in qualche modo avere anche coraggio.

La prima scelta di Maldini è Marco Giampaolo. Il quasi ex tecnico della Sampdoria fino ad oggi ha fatto la figura della Bella di Torriglia: tutti lo vogliono e nessuno se la piglia. La Juve lo puntò, poi cambiò strada. Lo stesso fece il Milan di Berlusconi-Gancikoff per poi virare su altro. Lo voleva la Fiorentina e poi la Roma, nel frattempo lui era finito alla Cremonese. Tutti i colleghi ne parlano benissimo, i giocatori che lo hanno avuto pure: se il Milan deve ripartire dal "gruppo", la scelta sembra azzeccata.