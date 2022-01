Biasin: "Milan, un 9 di livello per la prossima stagione è indispensabile"

Il Milan ha bisogno di un difensore che però non arriverà. La considerazione è chiara: “prendere uno a caso non serve, vogliamo uno che possa avere un futuro”. Una cosa del genere. Ci sta. Il problema è che a Pioli serve un rinforzo nel presente. In realtà anche una punta. Ecco, ora è tardi, ma un 9 di livello, possibilmente under 30 e che non sia solo una scommessa, per la prossima stagione, è indispensabile (insomma, uno oltre alla buona scommessa Lazetic). “Grazie al caSSo” direte voi, “hai scoperto l’acqua calda”. E non so come darvi torto.

Nel frattempo, a quanto pare, Kessie ha rinunciato all’offerta del Tottenham per “onorare il contratto col Milan”. Scrivono tutti così: “Onorare il contratto”. E la promessa dell’estate passata? Ma quale onorare, su…

Ah, stanno mettendo a posto il prato di San Siro. Era ora. Fa schifo. “Sarà pronto alla ripresa”… Un momento, mi dicono dalla regia che sono uscite le date di Campionato e Coppa Italia: Inter-Milan sabato 5/2 alle 18, Inter-Roma martedì 8/2, Milan-Lazio mercoledì 9/2. Forse conviene asfaltare direttamente…