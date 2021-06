Biasin: "Milan: vietato “sfidare” Kessié (e occhio ai pretendenti…)"

E poi il Milan. La notizia di ieri (“Kessie ufficialmente convocato come fuoriquota dalla Costa d'Avorio per le Olimpiadi di Tokyo 2020”) è certamente fastidiosa per ogni tifoso rossonero, ma è niente in confronto alla questione “rinnovo”. Si è letto di tutto (“Marotta ha puntato il giocatore”) ma la verità è che in caso di mancato accordo con il Diavolo, mezza Europa piomberebbe sull’ivoriano. Per questo il Milan deve accelerare e in qualche modo accontentare il suo centrocampista: risparmiare 3 milioni lordi di ingaggio (ovvero la differenza tra l’offerta da 4.5 e la richiesta di 6) per perderne 50 potenziali (il valore minimo del giocatore) sarebbe operazione decisamente poco logica.