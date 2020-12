Biasin: "Nei finali partita il Milan va il doppio degli avversari"

Durante la trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan, nei finali di partita, va spesso al doppio degli avversari. E’ già successo con la Samp che nei quindici minuti finali il Milan trovasse la forza per riprendere la partita. La cosa che mi piace di più è che Pioli non sbaglia una dichiarazione ora, ma non la sbagliava nemmeno quando veniva massacrato".